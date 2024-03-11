الكبير أوي 8 الحلقة 1.. محمد ثروت وصفاء الطوخي يخطفان أحمد مكي

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي فى موسمه الثامن العديد من المواقف الكوميدية.



بدأت أحداث الحلقة الأولى بموقف كوميدي جمع الكبير أوي أحمد مكي وزوجته مربوحة رحمة أحمد والتى فاجئته بلوك غريب من اللوكات التى تعتمدها منذ الموسم الماضي.



ودارت أحداث الحلقة حول شم النسيم واحتفالات بمنزل الكبير بأكثر من طريقة مختلفة إلى أن ظهر ضيوف الشرف محمد ثروت وصفاء الطوخي والذين يجسدون شخصيات أشبه بالشخصيات الكرتونية ويقوموا بالبحث عن الأشخاص ذو رائحة كريهة لخطفهم.



وقاموا بخطف الكبير اوي من أجل تحقيق هذه المهمة وقاموا بتكليفه بالبحث عن هؤلاء الأشخاص داخل المزريطة.





قنوات عرض مسلسل الكبير اوي ٨

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it.