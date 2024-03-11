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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بثلاث قراءات.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون آلاف المصلين في العشاء والتراويح

صلاتي العشاء والتراويح
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين في الجامع الأزهر اليوم الاثنين في الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، في أروقة وصحن الجامع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة البقرة برواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية البَزي عن ابن كثير، ورواية ورش عن نافع.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، ويؤم المصلين في صلاة فجر الثلاثاء الدكتور حمادة خطاب، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
الجامع الازهر شهر رمضان العشاء التراويح

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