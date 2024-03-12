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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة: «التمثيل أمام عادل إمام كله رهبة.. ومش هنقدر نوصل للي حققه»

أمير كرارة
أمير كرارة

أكد الفنان أمير كرارة، أنه كجيل حالي لن يكون قادرا على تحقيق ما وصل اليه الفنان الكبير عادل إمام، مشيرا إلى ىتشرفه بالتمثيل معه وأمامه، وأن العمل معه به رهبة كبيرة.

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وكشف "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن كواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام، موضحًا أنه كان يشعر بالرهبة الكبيرة ولذلك لم يظهر بالشكل الجيد خلال تصوير أحد المشاهد.

وأوضح الفنان أمير كرارة، أنه في أي عمل درامي يكون هناك فنان شاب يشعر بالخوف وهو إحساس طبيعي، منوهًا بأن ما يسعده بعد الانتهاء من التصوير؛ هو أن يأتي إليه الفنان الشاب ويشكره على ما قدمه له من مساعدة خلال التصوير.

ونوه بأنه لا بد أن يشعر الفنان الخبير بالفنان الشاب، الذي يحاول أن يثبت نفسه، ويشعر بالقلق من عمل شيء، متابعًا: "أي حد بيمثل معايا؛ بقوله قول اللى أنت عايزه"، فأنا شخصية صبورة.

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