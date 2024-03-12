بوسي ترد على اتهامها بالتسبب في وفاة طليقها وليد فطين: مات داخل السجن وأتجوز عليا رقاصة

وجهت المطربة الشعبية بوسي، عدد من الرسائل القوية لطليقيها وليد فطين، وهشام ربيع، خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “النهار”.

وإليكم أبرز التصريحات

بوسي عن طليقها وليد فطين: كان ماسكلي شغلي وعرف يوقعني

نفت المطربة الشعبية بوسي، اتهام طليقها الراحل وليد فطين وشقيقتها لها بأنها استغلته وأنه تسبب في ظهورها على الساحة الفنية، قائلة: "الناس بتقول ده كان المنتج وهو اللي عملها، أنا مش جاية لنصر محروس ولا محسن جابر، أنا اتعرفت عليه لأنه كان بيشغل نمر في شارع هرم، مكنش منتج ولا حاجة".

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «كنت أعمل في الزقازيق ونصحوني هناك بالتعامل مع وليد فطين، قابلته على أساس إنه يمسك لي شغلي في شارع الهرم، وقالي إنه كان مطلق أم ابنته التي كانت تعمل راقصة، لكنها تابت الآن وأصبحت منقبة وتربي ابنتها».

وتابعت: «كان بني آدم طماع وقالوله إني هبقى نجمة ولف عليا وتزوجني وعرف يوقعني لأني كنت عيلة صغيرة وكان عمري 19 سنة وياخد كل قرش مني، وأكبر دافع لقبولي الزواج منه هو رغبتي في الهروب من سيطرة خالي واستغلاله لي لأنه كان واخد كل شقايا، وعشان أهرب منه رحت للأسوأ مني».



«مات داخل السجن أصلا».. بوسي ترد على اتهامها بالتسبب في وفاة طليقها

علقت المطربة الشعبية بوسي، على اتهامها من شقيقة وليد فطين طليقها بقتله، قائلة: «اعتدت على التزام سياسة الصمت، مش أي حد معدي في الشارع يقول خبر المفروض إني أرد، اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقوله اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا»، وذلك في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «النهار».

وحول اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته وسمعته وحرمانه من ابنه بعدما جعله الله سببا لنجاحها، قالت: «في فترة الخلافات كان ابني صغيرا في السن ولم أكن أرد احتراما له، وكنت عاملة حساب لابني».

وتابعت: «الآن، أصبح ابني في السادسة عشرة من عمره، وبصرف النظر عما إذا كان والده شخصا جيدا أم لا، فهذا الأمر لا يعني إلا والده فقط، مقدرش أجيب سيرته بحاجة وحشة».

بوسي: وليد فطين سحرلي.. واتجوز عليّ رقاصة

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ طليقها الراحل المنتج وليد فطين لم يكن لديه أي علاقات عمل خارج شارع الهرم، موضحةً: «مكنش، لكن عرف يوقعني ويتجوزني عشان هو بيتجوز النمرة اللي هيمسكها وأنا كنت المطربة الوحيدة اللي مسكها».

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أن طليقها الراحل تزوج عليها راقصة: «اتجوز كتير بعدي واتجوز عليّ رقاصة واكتشفت الموضوع بسبب طمعه، اتجوز واحدة تانية عشان ياخد فلوسها، وهي راقصة ليست معروفة».

وتطرقت بوسي إلى استغلالها من قبل طليقها: «لما كنت بشتغل معاه، مكنتش باخد غير 400 جنيه من النمرة رغم إن المفروض ليّ نسبة، وكان بياخد من ورايا فلوس كتير، وقتها كان أقل واحد بينقطني بـ5 آلاف جنيه، مثلا كان بيترمي عليّ حوالي 200 ألف جنيه في اليوم تقريبا كنت باخد منهم 400 جنيه، كنت بلا إرادة يعني بالسحر والأعمال وبالتالي وافقت، وأخته اللي كانت بتعمل السحر».

بوسي: «وليد فطين كان معيشنا معاه بالعافية.. وكان عليه 75 قضية»

نفت المطربة الشعبية بوسي، ما اتهمت به بشأن إبلاغ الشرطة عن طليقها وليد فطين، ومن ثم التسبب في حبسه، موضحةً: «لو كنت عاوزة أبلغ عنه كنت عملتها من ساعة ما أذاني».

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أن زوجها كان مدانا في قضايا نصب وتبديد منقولات: «كان عليه شيكات ونصب على ناس وعليه تبديد عفش، كشفت عليه لقيته عليه 75 قضية».

وتابعت، أن زوجها أجبرها على توقيع إيصالات أمانة ليجبرها على أن تعيش معه: «كملت معاه لأنه كان معيشني بالعافية وكان قافل عليّ من كل ناحية، لدرجة إني مكنتش عارفة أكلم محامي أرفع عليه قضية خلع، والسحر كان مكتفني ومضاني إيصالات أمانة عشان أعيش معاه، ومكنش عندي إرادة وكان قافل عليّ كل حاجة ومكنتش بتواصل مع عائلتي، ورفع عليّ 17 قضية وعشان يتنازل عن كل ده اتحكم عليّ في قعدة عرب بدفع 4 ملايين جنيه لهم، ودفعت أكثر من 4 ملايين جنيه».

بوسي: هشام ربيع دخل السجن ليحميني من عصابة كانت تستغلني 10 سنوات

تحدثت الفنانة بوسي، كواليس زواجها من هشام ربيع، مؤكدةً أنه لم يكن متزوجا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، ومشيرةً إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهم رغم وقوع الطلاق بينهما.

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار، أنه أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء، لافتةً إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، وصدقته: «وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا».

وتابعت، أن هشام دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ"العصابة" الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، مواصلة: «انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي».

بوسي تحيي هشام ربيع: هي دي الرجولة.. وعمري ما هسيبه

أثنت المطربة الشعبية بوسي، على طليقها هشام ربيع بعدما دخل السجن في سبيل حمايتها، قائلة: "دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له".

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: "الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه".

وتابعت: «في ناس كتير شغالين على ودانه ووصلوا له كلام مش كويس واشتغلوا على ودانه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه».

لسة بحبه.. بوسي تكشف حقيقة رجوعها إلى طليقها هشام ربيع

أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنها لم تعد إلى طليقها هشام ربيع، قائلة: "لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، لكن إحنا احنا لسه مرجعناش".

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: "يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك ولا حد جدع زيك ولا في رجولتك ولا هشوف، وأنت تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا".

وتابعت: «أنا مشفتش حد في نضافة هشام، في مهنتنا بنشوف ناس كتير أوي، لكن أنا عمري ما شفت حد في طيبة قلبه، مشفتش في رجولتك ولا هشوف، ولسه بحبه، وهو عارف».