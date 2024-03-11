المطربة بوسي تهنئ جمهورها بقدوم شهر رمضان المبارك

نشرت مطربه الاغاني الشعبية بوسي خلال موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها مرتدية ألوان مبهجة وتهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن المطربة بوسي أعربت عن استيائها من الشباب الذي يقوم بإجراء عمليات التجميل، خاصة في سن مبكرة.

وقالت : "نسبة الفتيات اللاتي لا يخضعن لعمليات التجميل قليلة جدًا، وأصبح من الصعب التفريق بين الطبيعي والمجمل، حيث يلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الفلر والبوتوكس في سن صغيرة جدًا، وهو ما كان يعتبر حكرًا على الأشخاص الذين تجاوزوا سن العشرين، لكن الآن يصبح هذا الأمر شائعًا بشكل مزعج.