مادلين طبر: تصريحاتي عن الحجاب كانت بسبب احتقار الإخوان لدور المرأة

فسرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، تصريحها حول أن المرأة أصبحت سجينة ملابسها وحجابها، موضحة أن هذه التصريحات جاءت في عهد تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، أنها كانت تحاول دعم المرأة في ظل السجون الكثيرة التي فرضت عليها في ذلك الوقت، وتحقير دور المرأة، وهذا كان شيئا مستفزا.

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الناس بتحبني وأصبحت مؤثرة، وأي جملة أقولها أكلاشيه؛ بتتصدر الترند، واعترف أنني متمردة ولست متقلبة المزاج، ولدي جرأة، وقوة شخصيتي تجلعني أكون ما أريد أحيانا.

وكشفت الفنانة مادلين طبر، عن بعض صفاتها الشخصية، لافتة إلى أنها امرأة ديمقراطية تسمع للآخرين، وتعترف بأخطائها، ولا ترى نفسها مثيرة للجدل كما يردد البعض.