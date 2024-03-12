دعاء الفجر في رمضان.. ماذا يقال في قيام الليل؟

يحرص كثير من المسلمين على أداء صلاة الفجر في جماعة في المسجد منهم من يصليها حاضر في المنزل، وهذا ولذلك يهتمون بالبحث ومعرفة دعاء الفجر في رمضان، لترديده في وقت السحور.

دعاء الفجر في رمضان

كان النّبي يدعو فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء قيام الليل

وورد أن النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يدعو الله تعالى في قيام الليل أن يرزقه محاسن الأخلاق وأكملها، وهو أحسن الناس خلقًا، فيقول: «واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ، واصرفْ عني سيئَها لا يصرفُ عني سيئها إلا أنتَ».

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل كل الاهتمام في العشر الأواخر لعبادة الله عز وجل، ولا يشغله شيء من أمور الحياة عن العشر الأواخر.

سنن رمضان

قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى جعل لنا في شهر رمضان المبارك سنن وآداب يتحلى بها الصائمون في نهارهم وفي ليلهم.

وأضاف محمود السيد، في فيديو لصدى البلد، أن أول هذه السنن هو السحور الذي كان يحرص عليه النبي الكريم في كل ليلة من ليالي رمضان، والذي حث أتباعه وأمته على الحرص والمداومة عليه وعدم تركه.

وذكر محمود السيد، أن من سنة النبي في السحور، أنه كان يؤخره إلى ما قبل الفجر، وذلك في إعانة للصائم على قضاء يومه بدون مشقة أو تعب.

كذلك من سنن الصيام عند الفطر، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء عند الفطر، فدعاء الصائم عند فطره مجاب.

كذلك من سنن الصيام أن يفطر المسلم على تمر إن وجد، فإن لم يجد فيفطر على ماء، كما أرشدنا النبي، منوها أن بعض الناس حين يسمع أذان المغرب يريد أن يقدم الإفطار عن الصلاة، وهدي النبي في ذلك أنه كان يفطر على تمر أو ماء ثم يصلي ويعود للإفطار مرة أخرى.

وأشار إلى أن من سنن الصيام كذلك، كثرة ذكر الله واغتنام نهار رمضان وليله في طاعة وعبادة الله، فهناك الكثير من العبادات والطاعات التي يمكن فعلها في هذا الشهر الكريم.