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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور.. المران الرئيسي للأهلي استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري غدا

صدى البلد

شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عدة صور من مران لاعبي الأهلي اليوم، بالتتش.

وعلق حساب الأهلي على الصور: "المران الرئيسي للأبطال استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري".

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري أمام البنك الأهلي، غدًا.

وخاض الفريق مرانه الأخير قبل اللقاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏

وأشرف كولر والجهاز المعاون على مجموعة من التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية، وفقًا ‏للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

ويعود الفريق لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك ‏بثنائية نظيفة في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏

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