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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

صدى البلد

قد يظن مريض الحساسية أنه يستطيع الصيام ولكن بعد فترة من الزمن نجد أنه يتأثر كثيرا.


هذا ما أكده الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، لافتا إلي أن مريض الحساسية يتأثر بالصيام التراكمي، والذي يأتي بصيامه  في شهر رمضان لأيام متتالية بدون انقطاع.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن مريض الحساسية ذو الحالة الجيدة يتأثر أيضا بالصيام ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ثم تبدأ حالته في أن تسوء، لأنه لا يمكن تعويض حالة الجفاف التي تصيبه حتى في ساعة الإفطار.


وأشار الدكتور أيمن سالم أن الحالات المرضية الشديدة الغير منضبطة في العلاج تزداد سوء عن الحالات الجيدة بكثير، خاصة إذا كانت الحساسية مصاحبة لأمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأصحاب الجلطات و أمراض القلب، والكبد والكلى في هذه الحالة لا ينصح الصيام تماما.


وأكد الدكتور أيمن سالم أن من لديه ضيق في الشعب الهوائية أيضا صعب عليهم الصيام.


وأوضح الدكتور ايمن سالم انه في حالة السماح لمريض الصدر بالصيام فعليه اولا الالتزام الكامل بعلاجه الدوائي، وبرنامجه العلاجي، وأن يلتزم بالبخار الذي يؤخذ كل ١٢ ساعة، ووفقا لما أقرت به دار الإفتاء أن البخاخ لا يفطر، بجميع انواعها واشكالها، فهي ليست مادة غذائية، لافتا الي أن ظهرت هناك بخاخات طويلة المفعول تؤخذ مرة واحدة في اليوم.


ونصح الدكتور أيمن سالم مريض الحساسية المصرح له بالصوم أن يشرب من ٢ لتر الي ٢ لتر ونصف من الماء يوميا في فصل الشتاء وتزيد نصف لتر في الصيف.

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