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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

صدى البلد

مع بداية أول يوم في شهر رمضان الكريم، ينتظر المصريون برامج ومسلسلات موسم رمضان 2024، بالاضافة إلي الاعلانات التليفزيونية التي يقدمها كوكبة من نجوم الوسط الفني علي مدار شهر رمضان.

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وتضمن أول يوم من شهر رمضان المبارك، علي أحداث نالت اهتمام المصريين ورواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كان أبرزها مقاضاة الفنانة سمية الخشاب للفنان رامز جلال بسبب برنامجه للمقالب .

وتداولت عدة أنباء بخصوص تعرض الفنانة سمية الخشاب لإصابة بالغة، أثناء تصويرها حلقة ببرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2024.

وبحسب المصادر، فإن الفنانة سمية الخشاب قررت التوجه إلي القضاء لمقاضاة الفنان رامز جلال بسبب إصابتها البالغة، وهو الأمر الذي أكدته مديرة أعمال الفنانة سمية الخشاب.

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