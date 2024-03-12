قطر وأمريكا تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ذكرت صحيفة العرب القطرية؛ أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، استقبل في مكتبه اليوم، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، التي تزور البلاد حاليا.

وبحسب الصحيفة القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية

كما تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود البلدين الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.