عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريب مجانية لشباب القاهرة

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن : المساحة والخرائط ، والوقود الحيوي ، واللحام ، والحاسب الآلى ، وذلك بمركز التدريب المهنى ( شهداء الكتبية 103 صاعقة ) الشرابية سابقاً ، فى إطار التعاون بين المديرية والمؤسسة المصرية للتعليم والصداقة بين الشعوب ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى ضوء جهود المديرية فى دعم وخدمة الشباب من الجنسين من توفير مزيد من دورات التدريب المهنى المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على العديد من المهن ، بمراكز التدريب المهنى التابعة لها بالمحافظة ..

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريرٍ للوزارة ،ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي ، والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل البرامج التدريبية وفق أحدث أساليب التدريب المتعارف عليها ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالشرابية ، من أبناء المحافظة والمقمين فيها ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

الاحتلال يعلن شروطا جديدة للصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

المخابرات الأمريكية: إسرائيل وإيران تحاولان ضبط النفس لمنع حدوث حرب شاملة بينهما

الرئيس السيسي يطلع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قرار عاجل بشأن مسجلين خطر حولا شقة لمحزن مخدرات بمدينة نصر

مسئول أمريكي يدلي بشهادة مهمة حول وثائق بايدن السرية أمام الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ