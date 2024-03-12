الاتحاد الأوروبي يضغط على الاحتلال لمنع أي عملية عسكرية في رفح

يبحث الاتحاد الأوروبي جديًا عن وقف لإطلاق النار في غزة، وفق ما أظهرت مسودة القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وسيطالب القادة بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ووفقا للمسودة، سيحث قادة الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح.

وجاء في المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، أن "المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية".

وسبق وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.

