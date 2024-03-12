قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة نمر الخلافة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ "نمر الخلافة"، في قضية داعش السلام لجلسة 26 مارس للمرافعة.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب أحالت الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتم تحديد جلسة اليوم 12 مارس المقبل لنظرها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

كانت دائرة مغايرة قد قضت ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".