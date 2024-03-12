تأجيل محاكمة متهمي داعش قنا لـ 16 إبريل

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة، بمجمع محاكم مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 16 إبريل للإطلاع.

وجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.