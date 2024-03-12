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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حفل الأوسكار 96 يحقق 19.5 مليون مشاهدة على الهواء

الأوسكار
الأوسكار

حقق حفل الأوسكار في نسخته الـ 96 حوالي 19.5 مليون مشاهدة على الهواء عبر شاشة ABC الأمريكية ليلة الاثنين، متفوقا على نسخة العام الماضي. 

 

اجتذب حفل الأوسكار مشاهدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 عاما، بعدما حقق العام الماضي حوالي 18.8 مليون مشاهدة، في الوقت الذي بدء فيه هذا العام مبكرا ساعة عن السنوات الماضية. 

 

ويعد حفل الأوسكار 2024 هو الأكثر مشاهدة منذ عام 2020، بعدما تأثرت نسخة 2021 بجائحة كورونا، وظل الرقم في ارتفاع مستمر. 

 

أصدر النجم آل باتشينو بيانا يوضح فيه سبب عدم سرده للأفلام العشر المرشحة لنيل جائزة الأوسكار كأفضل عمل، بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها. 

 

صعد آل باتشينو على مسرح الأوسكار ليلة الاثنين، للإعلان عن اسم الفيلم الفائزة بجائزة الأوسكار من بين 10 مرشحين، ووقع الحاضرين في حيرة من أمرهم حينما قال الاسم دون مقدمة أو سابق إنذار. 

 

 

قال آل باتشينو إن فيلم Oppenheimer هو الفائز بالجائزة الكبرى، وتطلب الأمر بعض الوقت حتى استوعب الحاضرين أن هذه هي اللحظة الحاسمة.

 

وأكد آل باتشينو على أنه لم يكن في نيته عدم الحديث عن باقي الأسماء المرشحة، ولكن منتجي الحفل طلبوا منه ذلك اختصارا للوقت. 

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