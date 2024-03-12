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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بتقدير امتياز.. تسنيم خيري تحصل على الماجستير بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة

تسنيم خيري
تسنيم خيري

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رسالة الماجستير بقسم الإعلام وثقافة الأطفال  والمقدمة من الباحثة تسنيم خيري والتي حصلت فيها على تقدير ممتاز، وحملت عنوان "التداخل اللغوي المستخدم في الدراما التليفزيونية وعلاقته بالاغتراب الثقافي لدى المراهقين".


وتشكلت لجنة الإشراف على الرسالة من كل  أ.د محمد معوض أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة ، أ.د.جمال عبد الحي النجار أستاذ الصحافة والنشر كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر ، أ. د فاتن الطنباري أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، أ.د ولاء العقاد أستاذ الاذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر ، أ.د محمود عبد الحليم الاستاذ المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. 

وأثنى المشرفون على رسالة الماجستير واختيار الموضوع باعتبار أنه موضوع هام وذو أهمية كبيرة، ومنحت اللجنة الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز بعد أن اجتمعت آراء اللجنة على حسن اختيار موضوع الرسالة واستيفاء الباحث لقواعد كتابة الرسائل العلمية، فيما توجه الباحث بالشكر والتقدير والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة على القيمة التى تمت إضافتها للرسالة.

وحضر المناقشة كل من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية،  وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى وأمين عام هيئة كبار العلماء السابق ، والأستاذة الدكتورة آيات رمضان أستاذ الصحافة و الإعلام بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور محمد ورداني أستاذ الصحافة والإعلام كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر والأستاذة الدكتورة زينب صالح أستاذ العلاقات العامة كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر.  ولفيف  من الإعلاميين ، والأهل.

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