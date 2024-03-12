"كوم تراب".. شاهد مدينة خان يونس بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

لازال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متواصلا منذ أكثر من 150 يوما والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة.

وتركزت الضربات الإسرائيلية خلال الآونة الأخيرة على مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، حيث ادعى الاحتلال وجود الرهائن الإسرائيليين في هذه المنطقة، إلى جانب استهدافه قيادات المقاومة الفلسطينية.

وتسببت الضربات الإسرائيلية في إحالة مدينة خان يونس إلى كومة من التراب، بعدما تدمرت المنازل والبنى التحتية، وانهارت الخدمات في كل القطاعات وبات الشعب الفلسطيني في غزة يسبح في المجاعة.

ونشرت قناة "تي آر تي" مقطع فيديو يكشف الأحوال في مدينة خان يونس المدمرة، إلى جانب معاناة سكانها من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.