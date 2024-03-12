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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صحفي مشاكس.. محمد سلام في أزمة ضمن أحداث مسلسل غير صالح للنشر

محمد سلام
محمد سلام

يواجه الفنان محمد سلام أزمة كبيرة بسبب مقالاته الصحفية في أحداث مسلسل غير صالح للنشر المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

ويلعب محمد سلام شخصية صحفي اسمه "صالح" يكتب مقالات صحفية عبر موقع إلكتروني، وتسببت إحدى مقالاته حول فنانة شهيرة إحداث حالة جدل كبيرة. 

وبعدما انتشر مقال محمد سلام ضمن أحداث المسلسل، طلب أحد رجال الأعمال من رئيس التحرير حذف المقال إكراما لصديقته الفنانة، وطلب منه مديره عدم الخوض في مشكلات المشاهير ما يتسبب له في أزمات قد تصل إلى غلق الموقع. 

مسلسل غير صالح للنشر، من المقرر أن يعرض يوميًا في رمضان عبر الراديو الساعة 4:00 عصرًا ويعاد 3:00 صباحًا دون فواصل و11:00 صباحًا.

المسلسل من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب ومن إخراج زهرة رامي، وبطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.

محمد سلام الفنان محمد سلام إنرجي زهرة رامي راديو إنرجي هند عبد الحليم

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