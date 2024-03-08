طرح البوستر الرسمي لمسلسل غير صالح للنشر لمحمد سلام وهند عبد الحليم

طرح راديو إنرجي البوستر الدعائى الرسمي لمسلسل غير صالح للنشر بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.



وتصدر محمد سلام البوستر الدعائى للمسلسل الإذاعي الذى كتب سيناريو وحواره أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي.



وانتهى سلام من تسجيل جميع حلقات المسلسل لتكون جاهزة للعرض، ويشاركه البطولة فيه كل من هند عبد الحليم وأوتاكا ومروان يونس.



غير صالح للنشر

محمد سلام يعود لتصوير الكبير أوي 8

وعاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكان سلام قد بدأ تصوير مشاهده في المسلسل منذ شهر، وهناك بعض المشاهد التي جمعته ببطل العمل أحمد مكي، حيث عاد سلام للوكيشن التصوير بـ المزاريطة؛ ليستكمل باقي مشاهده في العمل، ليصبح جاهزًا للعرض في موعده المحدد.

أكد مصدر في فريق عمل المسلسل، أن الفنان محمد سلام يشارك في المسلسل، ولن يتم الاستغناء عنه أو استبعاده، نظرًا لدوره المحوري، وأيضًا لشعبيته الساحقة في شخصية هجرس، التي ارتبط بها المشاهد.

وأضاف المصدر، أن كل ما ينشر حول استبعاده من العمل؛ مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أن طاقم العمل وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، رفضا بشكل قاطع استبعاد سلام من العمل، لأن ذلك يؤثر بالسلب على العمل ككل.