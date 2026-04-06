في أول يوم عمل له.. وكيل تعليم ببني سويف يشهد افتتاح مدرسة بالميمون

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية للمدارس.

شهد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصب مدير المديرية، افتتاح مدرسة نزلة جنيدي بالميمون إدارة الواسطى، وذلك بعد أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها المدرسة، يرافقه محمد بدر، وكيل المديرية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة الواسطى.

ويأتي تطوير المدرسة في إطار جهود المشاركة المجتمعية، من خلال تعاون مثمر بين مؤسسة مصر الخير وبنك قطر الوطني QNB، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و700 ألف جنيه، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب.

جاء ذلك بحضور رامي رضا، مدير المشاركة المجتمعية بالبنك، وليد أحمد، مدير الإتاحة بمؤسسة مصر الخير، و أحمد حلمي، مدير فرع بني سويف لمؤسسة مصر الخير، ومحمود جمال، مدير المشروع، ونادية محفوظ، مسؤول أول تنمية الموارد، ومحمد عبد اللطيف، وكيل الإدارة، وعبير مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومنال صالح، موجه عام التربية الرياضية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال كلمته حرص المديرية على تعزيز أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير وبنك QNB في تطوير المدارس ورفع كفاءتها.

من جانبه، أشاد محمد بدر بالجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة مصر الخير وكافة الجهات المشاركة في عملية التطوير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات داخل المنظومة التعليمية.