الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora من شركة OpenAI

كشفت تقارير أن شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تروج لنفسها كمنافس لشركة OpenAI، حيث تعمل الشركة على إنتاج أداة للذكاء الاصطناعي مشابهة لـ Sora التي كشفت عنها OpenAI الأمريكية منذ أسابيع.

جمعت شركة AIsphere ومقرها بكين أكثر من 14 مليون دولار أمريكي في جولة قادتها شركة Fortune Capital الاستثمارية.

أطلقت شركة AIsphere، التي أسسها وانغ تشانغو، المدير التنفيذي السابق لشركة ByteDance، نسخة تجريبية من مولد الفيديو PixVerse للمستخدمين المحليين أمس. وفقًا لـ South China Morning Post.

أكملت شركة AIsphere، وهي شركة صينية ناشئة لتحويل النص إلى فيديو، والتي تعهد مؤسسها باللحاق بشركة Sora التابعة لشركة OpenAI في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، جولة تمويل جديدة وسط اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها جمع الأموال في الصين خلال شهر واحد، بعد أن قادت شركة التكنولوجيا العملاقة على بابا الاستثمارات في مطوري LLM MiniMax وMoonshot AI، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

وكانت شركة OpenAI قد كشفت عن أداة الذكاء الاصطناعي Sora، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة استجابة للأوامر المكتوبة.

وقالت شركة OpenAI إن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية ستكون قادرة على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من النصوص المكتوبة، كما يمكن للأداة أيضًا تحويل الصورة إلى فيديو أو تمديد مقطع فيديو قصير.