عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora من شركة OpenAI

الصين تعمل على مشروع
الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora

كشفت تقارير أن شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تروج لنفسها كمنافس لشركة OpenAI، حيث تعمل الشركة على إنتاج أداة للذكاء الاصطناعي مشابهة لـ Sora التي كشفت عنها OpenAI الأمريكية منذ أسابيع.   

جمعت شركة AIsphere ومقرها بكين أكثر من 14 مليون دولار أمريكي في جولة قادتها شركة Fortune Capital الاستثمارية. 

أطلقت شركة AIsphere، التي أسسها وانغ تشانغو، المدير التنفيذي السابق لشركة ByteDance، نسخة تجريبية من مولد الفيديو PixVerse للمستخدمين المحليين أمس. وفقًا لـ South China Morning Post. 

أكملت شركة AIsphere، وهي شركة صينية ناشئة لتحويل النص إلى فيديو، والتي تعهد مؤسسها باللحاق بشركة Sora التابعة لشركة OpenAI في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، جولة تمويل جديدة وسط اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها جمع الأموال في الصين خلال شهر واحد، بعد أن قادت شركة التكنولوجيا العملاقة على بابا الاستثمارات في مطوري LLM MiniMax وMoonshot AI، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. 

وكانت شركة OpenAI قد كشفت عن أداة الذكاء الاصطناعي Sora، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة استجابة للأوامر المكتوبة.

وقالت شركة OpenAI إن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية ستكون قادرة على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من النصوص المكتوبة، كما يمكن للأداة أيضًا تحويل الصورة إلى فيديو أو تمديد مقطع فيديو قصير. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

السياحة تشارك في ندوة بجامعة عين شمس عن "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora من شركة OpenAI

لماذا أقسم الله بالضحى؟ عجائب لا تعلمها عن السورة وهذا دعاؤها المستجاب

نتنياهو: تدمير كتائب حماس في رفح مهما كانت الضغوط

اليويفا يستعد لإجراء تعديلات شاملة على قرعة دوري الأبطال

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ