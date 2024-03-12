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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

تشكيل الأهلي
تشكيل الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.
 

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