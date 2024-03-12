بوسي: سعد الصغير كان عاوز يركب التريند على قفايا

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ سعد الصغير تدخل بينها وبين والدها من أجل ركوب التريند، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد أن يكون أحد دفعه لذلك: «كان عاوز يركب التريند على قفايا، ومستبعدش عن سعد أي حاجة».

مكنتش على ذمته

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «سعد الصغير أخد شقى وشقة ودهب أرملة أخيه المتوفي اللي كانت على ذمته واداهم لواحدة تانية مكنتش على ذمته».



وتابعت بوسي: «هذه السيدة التي خدعها سعد الصغير صديقتي من قبل أن تتزوج أخيه ورفعت ضده قضية في المحاكم حتى تحصل على حقها».



وأوضحت، أنها لم تكن تعتقد أنه سيذهب إلى والدها، لأنها لا تتابع ما يحدث: «راح لأبويا من ورايا، ومصر كلها اتكلمت بعد ما الحلقة نزلت، ووالدي وقتها مكنش محتاج وكنت ببعت له وإخواتي كانوا معاه وأخي حي يرزق وكنت ببعت له فلوس».