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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يثير قلق جمهور الزمالك بصورة جديدة

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام أثار قلقه معجبيه.

 

وظهر زيزو وهو يجري آشعة علي قدمه بعد إصابته في مباراة الأهلي بكأس مصر بالرياض.

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس مصر.

 

وقال "حتحوت" فى تصريحات تليفزيونية "زيزو سوف يغيب عن الزمالك حتى منتصف إبريل القادم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر".

 

وأضاف "مصدر في الزمالك أكد أن زيزو يعاني من تمزق في أربطة الكاحل وسوف يحتاج إلي شهر على الأقل حتى يستطيع العودة للملاعب".

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