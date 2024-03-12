«الداخلية» تكشف ملابسات ما تم تداوله بـ«فيس بوك» بممارسة شخص البلطجة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقيام أحد الأشخاص، يحمل سلاحا أبيض بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأهالي بالمنوفية.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة حدثت في غضون شهر أغسطس 2023 حال وقوع مشاجرة بين عاطل له معلومات جنائية وزوجته من جهة و3 أشخاص من جيرانهم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من جهة أخرى ، لخلافات جيرة بينهم.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأن المتهم المشار إليه محبوس حالياً على ذمة تلك الخلافات.