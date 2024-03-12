كيف تصلي صلاة التراويح بالمنزل.. وهذا أفضل وقت للدعاء بشهر رمضان

الجميع ينتظر شهر رمضان المبارك، للتقرب إلى الله عز وجل، لذلك يبحث الكثيرون عن كيفية أداء صلاة التراويح في المنزل.

صلاة التراويح

صلاة التراويح

صلاة التراويح من السنن التي أخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائمًا ما تكون عقب صلاة العشاء، ويفضل أن تصلى في المسجد جماعة، ويجوز أيضا أن تصلى في المنزل.

سميت صلاة التراويح بهذا الاسم، بسبب الراحة بعد كل ركعتين، وذلك تخفيفا على المصلين واستراحة لهم حتى يستطيعوا مواصلة الصلاة.

فضل صلاة التراويح

أما عن فضل صلاة التراويح، فوردت في السنة النبوية العديد من الأحاديث المؤكدة على فضل تلك الصلاة، فروي عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت "صلى رسول الله في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال “قد رأيت صنيعكم فما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم وهذا في رمضان”.

وأيضا من الأحاديث التي تبين فضل صلاة التراويح، عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال "إنّ الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننْتُ لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

كيفية صلاة التراويح

يشترط لها أن ينتهي المصلي من صلاة العشاء أولًا، ثم استقبال القبلة والبدء في صلاة التراويح مثنى مثنى، ولم يرد في السنة عدد معين لها.

وقالت عائشة (رضي الله عنها)، “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة”.

وعندما سُئلت عائشة عن كيفية صلاة الرسول في رمضان، قالت "ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا".

صلاة التراويح

أفضل وقت للدعاء في رمضان

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور أحمد عمر هاشم، إن الله أمرنا بالدعاء حيث قال تعالى "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ".

وأضاف عمر هاشم، خلال برنامج “يوميات الرسول”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، أن أفضل وقت للدعاء في رمضان وقت السحور، بالإضافة إلى الاستغفار والتسبيح، لذا يجب علينا أن نغتنم هذا الوقت".

وأشار إلى أن الله يجازى عباده الذين يجالسون الصالحين وأهل العلماء والأولياء التي تقوم على ذكر الله، خاصة في شهر رمضان.