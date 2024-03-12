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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 2..عرض أموال طائلة على العوضي لقـ تل رياض الخولي

احمد العوضي
احمد العوضي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث الهامة .

وتحدث عبد ربه مع وفاء عامر عن امكانيه زواج ابنته دنيا المصري الي عرب السويركي ولكن وفاء عامر ترفض ذلك.

كما شهدت الحلقة ظهور رباح والذي يقدم دوره الفنان وليد فواز.

وتوالت مسلسل حق عرب الحلقة 2 بعرض صفقة أموال كبيرة علي احمد العوضي مقابل قتل معلمه عبد ربه، والذي يقدم دوره الفنان رياض الخولي.


الحلقة الاولى حق عرب :


شهدت احداث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، حدوث شجار كبير بين احمد العوضي و العديد من رجال المنطقة بعد ان تعرض للسرقة من قبل احد الافراد .

 


ليقوم العوضي بالهجوم عليه في منطقته ولكن يتفاجأ بوجود عدد كبير من الرجال ويضع نفسه في ورطة كبيرة .


، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

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