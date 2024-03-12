القاهرة ضمن المدن الأكثر طلبا للسفر من مطار الكويت خلال فبراير

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن إجمالي حركة الركاب المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي بلغت مليونا و298 ألفا و710 راكبا، خلال شهر فبراير الماضي، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي كل من: القاهرة ودبي وجدة والدوحة واسطنبول.

وقال المدير العام لـ الطيران المدني الكويتي عماد الجلوي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة حركة الطائرات بنسبة 17 في المئة؛ في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 25 في المئة خلال فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضح أن حركة الركاب القادمين بلغت 670 ألفا و416 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 628 ألفا و294 راكبا في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال فبراير الماضي، بلغت 10 آلاف و710 رحلات مقارنة بـ 9182 رحلة في فبراير 2023.