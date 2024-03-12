أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي محافظات مصر

أصبح أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين في ثاني أيام رمضان اليوم، الثلاثاء 12 مارس، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث عن أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة ثاني أيام رمضان وعدد ساعات الصوم، ومع كل يوم فى رمضان يبحث الكثير عن موعد اذان المغرب، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة والاسكندرية واسوان وباقي المحافظات.

أذان المغرب اليوم

ويأتي أذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠١ م

أذان المغرب فى القاهرة ٦:٠١ م

أذان المغرب فى الاسكندرية ٦:٠٧ م

أذان المغرب فى مرسى مطروح ٦:١٧ م

أذان المغرب فى دمياط ٥:٥٩ م

أذان المغرب فى المنصورة ٦:٠١ م

أذان المغرب فى اسوان ٥:٥٦ م

أذان المغرب فى سوهاج ٦:٠١ م

أذان المغرب فى بني سويف ٦:٠٢ م

أذان المغرب فى الواحات ٦:١١ م

أذان المغرب فى البحر الأحمر ٥:٥١ م

أذان المغرب فى السويس ٥:٥٦ م