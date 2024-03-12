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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الصديقات الحلقة 2.. جريمة قـ تل غامضة ومشاجرة مع صفاء سلطان

صدى البلد

شهدت أحداث مسلسل الصديقات الحلقة الثانية بجريمة قتل غامضة، ثم ظهور صفاء سلطان تتشاجر مع جودت البيك وتهينه ثم يصفعها على وجهها.

كما تقابل سلمى وهي الفنانة ديمة الجندي ضمن أحداث مسلسل الصديقات الحلقة الثانية، صديقاتها بعد سنوات من الغياب وبعد اعتزالها العمل بالرقص وارتداء الحجاب.

 

شهدت الحلقة الاولى  من  مسلسل الصديقات ، قيام صاحبة البار بعمل مكيدة في حبيب ابنتها .

واتهمت صاحبه البار حبيب ابنتها بالسرقة ، في مكيدة لمي تجعله يترك عمله ويعمل في دورات المياة .

في الوقت الذي هددته بالطرد ، اذا ما نفذ تعليماتها ، فيما تقوم سوزان نجم الدين بالرقص في الملهي ولقيت معاكسات من الزبائن.

 

تدور أحداث مسلسل الصديقات في إطار اجتماعي معاصر، حيث تتناول حكاية خمس صديقات فى منتصف العمر نشأن في نفس الحيّ وتخرجن من نفس الجامعة لكل منهم شخصيتها الخاصة وحياتها المستقلة، لكن الصداقة تبقى الرابط المتين الذي يجمعهن، ويتناول المسلسل قصص الحب والعلاقات الأسرية من منظور مختلف، مع التركيز على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد العائلة.
وتأتي شخصيات الخمس صديقات الأولى «رنا» طبيبة ناجحة تعاني من ضغوط العمل ومسؤولية تربية أطفالها، والثانية «لُجين» فنانة تشكيلية تواجه صعوبة في إثبات نفسها في عالم الفن، والثالثة «سلمى» وتعمل صحفية طموحة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والرابعة «مَيّ» مهندسة معمارية تواجه التمييز في مجال عملها، والأخيرة «نور» ربة منزل تواجه صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحاتها الشخصية.


مسلسل الصديقات بطولة الفنانة سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، صفاء سلطان وفايز قزق ،ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، رامي أحمر، غادة بشور، وائل زيدان، فاتح سلمان، وسيم الشبلي، جودت البيك، سالي احمد، ايليانا سعد، زامل الزامل، من تأليف أحمد السيد وجودت البيك، إخراج محمد زهير رجب.

مسلسل الصديقات

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