عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان ثالث أيام رمضان 2024

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأربعاء 13/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثمانى وثلاثون دقيقة ( 04:37 ص).

إصابة 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان القاهرة

رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

أذان الفجر 

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 13/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:37 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:59 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الفجر اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد الخسارة أمام الجونة

موضوعات متعلقة

رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

ترشيحاتنا

لإنشاء رصيف بحري مؤقت.. سفن أمريكية تتوجه لشرق البحر المتوسط لمساعدة غزة

تقارير: ترامب اقترح على إيلون ماسك شراء منصته Truth Social

اليوم.. الحكم في قضية قـ.اتل شقيقته عروس بورسعيد

أكلة في رمضان تجعل الله والملائكة يصلون عليك.. لا تتركها نهائيا

أمريكا تعلن عن حزمة من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد الخسارة أمام الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

بإمكانيات وسعر لا يكرر .. إطلاق هاتف iQOO Z9

حلويات الطسطوسة.. أحدث تريندات رمضان 2024| شاهد

كيف تصلي صلاة التراويح بالمنزل.. وهذا أفضل وقت للدعاء بشهر رمضان

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ