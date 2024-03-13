يوسف الحسيني يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم والدواجن والزيوت.. فيديو

بعد مشروع رأس الحكمة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني من خلال برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي أنه من خلال إتمام استثمارات وانفراجات مشروع رأس الحكمة والاستثمارات الجديدة منها في شرم الشيخ ومنها في البحر المتوسط كالاتفاق الصيني وقد تم بالفعل توقيع البرتوكولات المبدئية لهذا الاتفاق والاستثمارات الصينية الصناعية العملاقة أدي إلى الزيادة من انفراجات الاستثمارات المصرية.

أسعار اللحوم والزيوت والدواجن



وأوضح الحسيني أن زيادة الاستثمار أدي لزيادة الدولار مما أدى إلى زيادة الانفراجات عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، مؤكدًا وصول إفراجات عن إجمالى بضائع بقيمة حوالي مليار و300 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيوت والدواجن وسوف يقل سعرها بشكل أكبر نظرًا لمسألة الدورة الداجنة التي تستمر لـ 45 يومًا.

وتابع: «انخفض سعر اللحمة المستوردة في الأسواق، حيث وصل سعرها إلى 200 جنيه بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة».