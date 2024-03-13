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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الصعود الكاسح.. تشافي هيرنانديز يعلن موعد رحيله عن تدريب برشلونة

برشلونة
برشلونة

عبّر مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز القوي على نابولي والوصول إلى ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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 وبلغ برشلونة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لأوّل مرة منذ موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في مونتجويك في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

 

وقال تشافي، الذي لعب لنفس النادي وحصد معه الكثير من الألقاب في عصره الذهبي، “تلك هي أسعد الليالي في مسيرتي التدريبية، بعد فوز مستحق لبرشلونة على نابولي، وسعيد بأداء اللاعبين” .

 

وتابع تشافي هيرنانديز، في تصريحات لصحيفة “ذا صن” “أن برشلونة واجه انتقادات لاذعة وغير مبررة طوال الموسم مما أضاف ضغوطاً كبيرة على اللاعبين بشكل عام وعلي كمدرب بشكل خاص”. 

 

وفيما يتعلق يالتدريب، أكد تشافي على قراره بترك النادي بمجرد انتهاء الموسم مهما كانت النتائج لكنه يأمل بتحقيق لقب من النادي الكتالوني.

 

وتمكّن الفريق الكاتالوني من تحقيق فوزه الأوّل في الأدوار الإقصائية بعد أربع مباريات تعادل في اثنتين منها وخسر مثلهما، وذلك لأوّل مرةٍ أيضاً منذ فوزه على نابولي بالذات 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020.

 

وبدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين لامين جمال (16 عاماً) وباو كوبارسي (17 عاماً) ليصبح أول فريقٍ يبدأ مباراة بلاعبَين أقل من 17 عاماً في مباراة إقصائية ضمن دوري الأبطال، وفقاً لأوبتا للإحصاءات.

برشلونة تشافي هيرنانديز نابولي

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