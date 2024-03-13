تقديم موعد امتحانات الترم الثاني يثير الجدل|الأهالي يطالبون بحذف أجزاء من المناهج لإنقاذ أبنائهم .. والوزارة : المقررات مناسبة لعدد أيام الدراسة

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد الاعلان عن صدور قرارا رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ليتم عقدها في موعد مبكر عن المواعيد السابق إعلانها بشكل مفاجئ .

حيث طالب أولياء امور طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 .

وأكد أولياء الامور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن هذا المطالبة بـ تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 ، تأتي كرد فعل طبيعي بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم منذ ساعات بـ تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 .

وفي هذا الاطار .. قالت فاطمة فتحي مؤسسة جروب تعليم بلا حدود عبر جروب جوار مجتمعي تربوي : المطالبة بـ تخفيف مناهج الترم الثاني 2024 من خلال حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 “حقنا” ، لان الوزارة قررت فجأة تبكير انتهاء الترم الثاني ٢١ يوم

وانتقدت مؤسس جروب تعليم بلا حدود ، اعتماد خريطة زمنية خاطئة للترم الثاني لطلاب المدارس من البداية ، والانتظار لأول رمضان لإكتشاف ضرورة الحاجة إلى تعديل مواعيد الامتحانات ، لإن موعد امتحانات النقل هو نفس موعد امتحانات الدبلومات في الخريطة الزمنية الخاطئة

وقالت : “دلوقتي الوزاره صلحت المواعيد احنا مين يصلح لينا تكدس المناهج والامتحانات المفروض ان لسه في امتحانات شهر ومهام وعملي غير المحافظات اللي بتبتدي بدري في امتحانات التيرم”

كما قالت رودي نبيل، مؤسس ائتلاف “تعليم ولادنا” عبر جروب جوار مجتمعي تربوي : نلتمس من المسئولين في وزارة التربية والتعليم ، الإسراع في إعلان جعل أجزاء من مناهج الترم الثاني 2024 للاطلاع فقط ، وذلك لجميع الصفوف دون استثناء لقصر التيرم و اسوه بالعام الماضي.

خبير تربوي : القرار مفاجئ و أربك الطلاب والاهالي

ومن جانبه .. كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن اشكاليات تقديم مواعيد امتحانات الترم الثاني بشكل مفاجئ لطلاب المدارس .

حيث قال الدكتور تامر شوقي : بعد أن نجحت الوزارة في تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة من بداية العام الدراسي ، إلا ان تقديم الامتحانات في بقية الصفوف الدراسية والشهادات الأخرى يثير مجموعة من الأشكاليات منها :

احداث ربكة لدى الطلاب وأولياء الأمور

عدم إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ الخطة الزمنية لشرح المناهج

عدم مقدرة الطالب على استيعاب المناهج المضغوطة

حتى لو تم تخفيف بعض المناهج فإن ذلك سيضر بمستويات الطلاب فيما بعد

استغلال معلمى الدروس الخصوصية ذلك في استنفاد أموال أولياء الأمور في الشرح والمراجعة

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي : نتمنى استقرار الخطة الزمنية للعام الدراسي لمدة لا تقل عن ٥ سنوات على الأقل بدون تعيير ، خاصة مع ثبات مواعيد الأعياد الدينية والقومية ، و عدم وقوع أزمات تستدعي التبكير

رد وزارة التربية والتعليم على مطالب الحذف من المناهج

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه حتى الان ، لم تصدر أي قرارات رسمية توصي بالاستجابة لمطالب الحذف من المناهج بعد تبكيرموعد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل .

وأضاف المصدر : أن المسئولين بالوزارة يؤمنون بأن الجدول الزمني الخاص بتوزيعة مناهج الترم الثاني ينتهي في نهاية شهر أبريل أي قبل انطلاق الامتحانات ، وهو الامر الذي يؤكد عدم الاحتياج لقرار الحذف من المناهج .

وشدد المصدر على انه قد تم مراعاة ان تكون جميع مناهج العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 مناسبة لعدد أيام الدراسة

تعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً مفاجئاً ينص على بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 بدلا من 25 مايو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل مفاجئ أيضا ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 ، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

حيث أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا