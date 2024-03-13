البحيرة: ضبط 200 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء

شددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها بجميع مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات بمركز الرحمانية عن ضبط 5 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، و4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و مخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي مركز شبراخيت تم ضبط 200 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



وفي حملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وإدكو تم ضبط 18 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف و مواعيد التشغيل ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط 15 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبدالين تموينيين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.