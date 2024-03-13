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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دراما المتحدة عكست صورة إيجابية عن مصر بالخارج

النائب محمد عزت القاضى
النائب محمد عزت القاضى

أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها عكست صورة إيجابية عن مصر في الخارج.

وقال القاضى إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور توعوي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية.

وأعرب عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، والتى أعادت  لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.

وأضاف أن الشركة المتحدة تقوم باختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية، وتعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحا مختلفا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

وأوضح أن الشركة المتحدة تقدم إنتاجا فنيا يخاطب عقل وروح المشاهد، وصنعت دراما تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري، وأعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، مؤكدا أن دراما المتحدة أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما، وكل هذا انعكاس لصورة مصر الخارجية ورسم صورة ذهنية إيجابية عن مصر.

المتحدة النواب مجلس النواب النائب محمد عزت القاضي رمضان 2024

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