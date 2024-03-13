مديرية العمل بأسوان تنظم ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمستشفى الصدر

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمستشفى الصدر، وذلك بحضور عدد من الأطباء وطاقم التمريض، وبمشاركة المهندس فارس عبد العزيز، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والمهندس طه فتحى، مفتش المكتب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من جانبه، أكد فوزى صابر، مدير مديرية العمل، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى ومختلف القطاعات الخدمية.

ندوة تثقيفية

وقال فوزى صابر إن الندوة شملت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وشرح أهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع، بالإضافة إلى شرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية وكيفية تقييمها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمستشفى.

وأوضح مدير مديرية العمل أن المتدربين حرصوا على تقديم خالص شكرهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان على إتاحة الفرصة لحضور فعاليات هذه الندوة التثقيفية لزيادة وعيهم، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات لتعم الفائدة ولتعظيم مدى الاستفادة لدى أكبر عدد من العاملين بالقطاعات المختلفة، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات والمادة العملية المتخصصة التى حصلوا عليها.