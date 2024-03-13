عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

مجدي أبوزيد
مجدي أبوزيد

حل رمضان شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني والتقرب إلى الله.. هل علينا شهر الصيام والقيام والتهجد والتراحم والتسامح.. شهر الاجتهاد فى الطاعات وتجديد العهد مع الله.

شهر رمضان الكريم الذي تنزلت فيه الملائكة، وأنزل الله فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر، وخصص للصائمين باب في الجنة لا يدخل منه أحد غيرهم.

هو شهر الصيام الذى يجمع اللحظات والليالي والأيام المعدودات التي ينتظرها المؤمنين ليتزودوا من خيرها وأجرها في الدنيا لتكون لهم مشعل يُنير طريقهم يوم القيامة بين جموع الخلق بالصبر والالتزام بأوامر الخالق سبحانه وتعالى.

فالصيام أمرٌ من الله فقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}.

نحن الأُمة التي منحها رب العالمين ما لم يمنحه لأي أُمة أخرى، وهب لنا سبحانه هذا الشهر المبارك العظيم الذي أنزل فيه كتابه الكريم، فتفتح لنا فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين.

شهر رمضان هو مفتاح الهداية وطريق الخلاص فقال سبحانه وتعالى: {شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس}، هو تطبيب للنفس وتأديبها لبلوغ المؤمن مرتبة التقوى بحفظها من الشر والضلال وضبط الشهوات.

وعلى مائدة رمضان نتعلم المحبة والتآخي والتعاون في لم الشمل وإنصاف المظلومين ومحاسبة الظالمـين ليعم السلام ويسود العدل في أرجاء البلاد، فرمضان هو مدرسة ومُعلم لمن يريد أن يتعلم الصبر والعطاء والمحبة وإقامة العدل بين الجميع.

نسأل الله سبحانه أن  يبلغنا أيام الشهر الفضيل مُكتملين، مُجتمعين، مُتحابين لا فاقدين ولا مفقودين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

ترشيحاتنا

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

بمناسبة رمضان.. نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والاعدادية بسبب اعياد المسيحيين ..تفاصيل

الحق احجز| وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من الإسكان.. التفاصيل وشروط التقديم

النيابة في قضية رشوة الجمارك: رئيس المصلحة تلاعب بالملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية

اتصال عاجل من وزير الخارجية الإيراني بنظيره العراقي .. ماذا جرى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

فيديو

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

اﻟﻤﺰﻳﺪ