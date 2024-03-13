السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين شقيقها الفنان عمرو محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت رانيا محمود ياسين عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصحبة شقيقها.

وكتبت رانيا معلقة على الصور: “عموري الجميل الأخ الحنين والسند المبدع في كل شئ كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح ومتألق ربنا يسعدك ويسعدك قلبك ويخليك لنا بصحة وعافية ويبارك في بيتك وأولادك سنة سعيدة عليك وتكون مختلفة و جميلة ومميزة زيك بالظبط”.

كانت الفنانة رانيا ياسين نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ألبوم صور لها وهي تحتفل بقدوم شهر رمضان الكريم.

ووجهت رانيا شكر وتهنئة قلبية لجمهورها قائلة: رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين وشكرا لكل الناس الي قالتلي النهارده كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادي بشكركم جدا سنه سعيده علينا بحلول شهر رمضان الكريم.

على صعيد أخر، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، ان اختفائها عن الساحة الفنية لم يكن عن تعمد، لكنها لم تجد العمل الجيد لكي تعود بقوة وسعيدة بما تقدمه ولم تحقق ربع ما كانت تحلم به في الفن.

وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2: "كل شوية بعمل نجاحات وأتوقف لأني مش عارفة أوزان بين أولادي الصغيرين في البيت وشغلي، لأننا بنصور 15 ساعة في اليوم ومن الصعب أني أقدر أوازن بين الحاجتين".

وأشارت رانيا، إلى أن بعض الفنانين يشترون الموهبة مقابل المال، ولا توجد موهبة في وقتنا الحالي، معقبة :"في ناس عندها فلورز وقدم كام محتوى وشد إنتباه المراهقين بشوية حاجات خفيفة لكن معندوش محتوي وبعدها نلاقي عنده ملايين من المتابعين".

وأستكملت رانيا حديثها قائلة: هناك أشخاص عرضوا عليها زيادة عدد المتابعين عبر صفحتها بموقع إنستجرام، لكنها رفضت ذلك الأمر، كونه يفرق مع المنتجين وهو مقياس للفنان ولكنها لا تحب أن تكون فنانة مزيفة.

واختتمت رانيا محمود ياسين، أن الشليلة والمحسوبية موجودة في جميع المجالات، لكنها لا تستطيع أن تكمل في طريقها بالنسبة للفن، والموهبة الجيدة هي التي تفرض نفسها والبعض لا يهتم بالموهبة.