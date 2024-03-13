السعودية.. القبض على 16 وافدا لهذا السبب

من الجنسية الأثيوبية..

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودية في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.