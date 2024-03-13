لضبط الأسواق ومواجهة الفساد.. تموين القاهرة تحرر 3370 محضرا لردع المخالفين

احكمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة قبضتها على الأسواق خلال الفترة الماضية، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي نطاق العاصمة بقطاعاتها الاربع لمتابعة مدي توافر السلع الاساسية ومدي التزام التجار.

وقال ناصر ثّابت وكيل اول وزارة التموين بالعاصمة، انه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الاسواق وتكثيف الحملات الرقابية

َتم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه.

وصرح مدير مديرية تموين القاهرة بان الحملات التفتيشية التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الاربع علي الاسواق والمحال والمخابز بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والادارات الفرعية التابعة لها، اسفرت عن تحرير 3370 محضرا.

وشملت محاضر المخابز 2030 محضر وفيما بخص مخالفات البدالين التموينين تم تحرير 147 محضر ، كما تضمن اجمالي المحاضر الخاصة بالمواد البترولية و البوتاجاز ومحطات البنزين 63 محضر وشملت المحاضر ايضا 1130 محضرا تحرر لعدد من المحلات العامة.

وتضمنت مخالفات المواد البترولية ومحطات البنزين مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي فضلا عن توقف محطة البنزين عن النشاط بدون اذن.

واوضح المحاسب ناصر ثابت ان الحملات التفتيشية علي المحال العامة اسفرت عن تحرير 1130 محضرا، وتضمنت المخالفات وجود مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، فضلا عن مزاولة نشاط بدون ترخيص لبعض المخالفين ومخالفة انتهاء صلاحية لبعض السلع وغش تجاري وبيع بازید من السعر الرسمي، ومخالفة قانون حماية المستهلك.

وفي نطاق المخابز ، أكد مدير تموين القاهرة انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن

ومن خلال الحملات التفتيشية والرقابية علي المخابز تم تحرير 2030 محضر شملت مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات وكذا مخالفات توقف عن الإنتاج بدون أذن ومخالفات لعدم وجود سجلات ببعض المخابز ، فضلا عن بيع خبز بازيد من السعر الرسمى عدم وجود میزان حساس وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

كما تم تحرير 147 محضر لبدالين تموينيين وذلك للقيام بمخالفات تتعلق بعدم إعلان أسعار، وايضا غلق بدال بدون اذن وكذا عدم إعطاء بون فضلا عن بيع بأزيد من الاسعار الرسمية لمقررات تموينية.

وتمت الحملات الرقابية بتوجيهات المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة ومدير المديرية وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملات بقيادة مجدي عبد العال مدير التجارة الداخلية و سامح فتحي مدير الرقابة التموينية بالمديرية.

وجه ناصر ثابت بضرورة تكثيف الجهود وتكثيف التواجد الرقابي علي المخابز البلدية والسياحية والاسواق والمحال التجارية.

كما شدد علي ضرورة ضبط منظومة المخابز ومتابعة جودة رغيف الخبز فضلا عن مراقبة الاوزان ومتابعة ومواعيد المخابز والاسواق العامة والمحال التجارية ومحطات البنزين ومستودعات الاسطوانات ومتابعة توزيعها.

و اكد مدير مديرية التموين على ضرورة تكثيف التواجد الرقابي علي الاسواق والسويقات ومتابعة اسعار وجودة كافة السلع الغذائية، مشددا على أنه سوف يتم الطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بحق المواطن وامنه الغذائي.

وأكد انه بصدد متابعة ورصد كل ما يعوق تقديم الخدمات للمواطن بشكل متكامل وتذليله علي الفور ، مضيفا نحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل ضبط الاسواق واتاحة السلع والحرب على الفساد والطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن.

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