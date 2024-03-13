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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن زيادة توريد إردب القمح لـ2000 جنيه: يقضي على السوق السوداء

القمح
القمح

ثمنت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، جهود الدولة في تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح 23 قيراطًا ونصف.

 يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وقالت “العسيلي” لصدي البلد"، إن قرار الحكومة اليوم يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن زيادة سعر توريد إردب القمح لـ 2000 جنيه للإردب سيخفف أعباء الزراعة على الفلاح ويساعده في توفير هامش ربح مناسب، وسيؤدي إلى زيادة حجم كمية الأقماح الموردة للحكومة من جانب المزارعين وبالتالي يمنع التوجه إلى السوق السوداء.

 مشيرة إلى أن قرار زيادة سعر إردب القمح خطوة مهمة من الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لإردب القمح 23 قيراطًا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للإردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعمًا للمزارع المصري.

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