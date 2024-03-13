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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ديسيرو .. يغير تاريخ قطار السفر بمصر .. طابقان للركاب والبضائع

قطار ديسيرو
قطار ديسيرو

تواصل الدولة المصرية مسيرتها الثابتة نحو عصر السرعة وذلك بإعلانها دخول قطار بطابقين للخدمة لنقل البضائع والركاب في وقت قصير، بحسب ما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق.

قطار ديسيرو

قطار ديسيرو

ويعتبر قطار ديسيرو أول قطار بطل في مصر يتكون من طابقين علوي و سفلي مزدوج، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، و هو المرحلة الثانية من مشروع ، القطار فائق السرعة.

والقطار  ديسيرو هو النوع الثاني من القطارات المصنعة داخل مشروع القطار السريع، ويتحرك بسرعة 160 كم فى الساعة، وصنع لمصر وجرى اختباره بمدينة "كريفيلد" الألمانية.

أول قطار بدورين 

وكشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والطرق، عن تفاصيل تنفيذ أول قطار بطابقين "دورين" في مصر، الذي من المخطط له أن يسير على سكك القطار الكهربائي السريع.

وقال عبد الله أبو خضرة خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم تنفيذ 4 خطوط من السخنة حتى مطروح يبدأ تشغيله نهاية 2024، ومن منطقة 6 أكتوبر لأبو سمبل، حيث سيتم البدء في تشغيله في 2025، وسفاجا – الغردقة، ودمياط بورسعيد الإسكندرية، بإجمالي 2250 كيلو مترا لشبكة السكك الحديدية، باستهداف نقل 4.5 مليون راكب يوميا.

وأكد عبد الله أبو خضرة أنه يتم نقل 13 مليون طن سنويا من البضائع، وسيتم إضافة 10 ملايين آخرين بعد دخول شبكة القطارات السريعة الخدمة، منوها أن شبكة السكك الحديدية السريعة ستدشن 3 قطارات (الإقليمي بسرعة 160 كلم في الساعة، البضائع بسرعة 120كلم في الساعة، القطار السريع بسرعة 250 كم في الساعة).

وتابع: قطارات السكك الحديدية السريعة ستربط الموانئ ببعضها، الأمر الذي يساعد كثيرا على زيادة معدلات نقل البضائع.

الدكتور عبد الله أبو خضرة

نهاية العام الحالي

كما كشف العميد أحمد فاروق، مدير مشروع القطار السريع، في تصريحات صحفية، أن التشغيل التجريبي لـ القطار الكهربائي السريع سيكون نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه النوعية من القطارات ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأوضح أنها ستخدم خطة التنمية لجميع المحافظات، مؤكداً أن القطار بطابقين يخدم حركة نقل الركاب.

إلى ذلك نوه إلى أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، والخط الثاني يمتد من الفيوم بني سويف حتى أبو سمبل، أما عن الخط الثالث فهو يمتد من قنا حتى سفاجا، موضحاً أن القطار يخدم المناطق السياحية والزراعية والصناعية.

العميد أحمد فاروق

أول قطار إقليمي سريع

واستلمت وزارة النقل والمواصلات في بداية العام الجاري صفقة تتضمن قطارات كهربائية سريعة.

وتشمل هذه الصفقة قطارا من فئة Desiro HC الذي يتكون من طابقين علوي وسفلي، وبذلك يكون أول قطار بطابقين يعمل في مصر.

ويتم تصنيع هذا القطار من قبل شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، ويتم استيراده كجزء من إجمالي 94 قطارا إقليميا سيتم تشغيلها على الخطوط الكهربائية.

كما يعد قطار DESIRO أول قطار إقليمي سريع يتواجد في مصر في محطة العاصمة الإدارية، وهو ثاني نوع من القطارات الكهربائية التي تم استيرادها من الخارج.

يذكر أن أهم مواصفات القطار بدورين، هو أن سرعته التشغيلية تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، كما أن سعته الإجمالية تصل إلى 849 راكبا، ومزود بـ24 كاميرا مراقبة CCTV، كما يتضمن مقابس كهربائية ومنافذ USB متاحة بسهولة للاستخدام.

قطار ديسيرو

مواصفات قطار ديسيرو

  •  يعمل قطار DESIRO على الخط الأول للقطار السريع ويتوقف في المراكز والمدن الكبرى.
  •  تم تصنيع القطار من شركة سيمنز موبيليتي الألمانية وتم إجراء الاختبارات الخاصة به في مدينة كريفيلد الألمانية.
  •  تصل سرعته التشغيلية إلى 160 كم/ساعة.
  •  الأول من نوعه داخل مصر، باعتباره القطار الوحيد الذي يتكون من طابقين.
  • تصل سعته الإجمالية إلى 849 راكبًا.
  • مزود بـ 24 كاميرا مراقبة CCTV.
  • يشمل على مقابس الكهرباء ومخارج USB متاحة بسهولة للاستخدام.

والجدير بالذكر، لم يتم تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي السريع حتى الآن. 

قطار ديسيرو
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