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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. خروج يحيى الفخراني من قسم الشرطة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة، بخروج بهجت الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني من قسم الشرطة بعدما قبض عليه الحلقة الماضية بسبب الكشك الخاص به الذي تديره نعناعة التي تجسدها جومانا مراد.


وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل يحيي الفخراني عتبات  بالقبض على بهجت "يحيى الفخراني" ونعناعة "جومانا مراد"، يجتمع كل معارف وأقارب بهجت لمساندته، يطلب عيطة من عرفان مساندة نعناعة لعدم قدرتهم على توكيل محامي للدفاع عنها.

يتعرف الضابط على بهجت الانصاري و يخبره بصداقة قديمة جمعت بين أخيه الأكبر و ابنة مصطفى الأنصاري، يتأثر بهجت و يطلب منه الضابط الجلوس بينما تقف نعناعة مستنكرة ما يحدث.

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مسلسسل عتبات البهجة الحلقة 2.. جريمة وشجار بين عنبة وهنادي مهنا


يعلم بهجت من الضابط أن أحد الخطوط التي تبيعها نعناعة تم استخدامها في ارتكاب جريمة.


تحاول لبنى "صفاء الطوخي" تهدئة جميلة "بسنت أبو باشا"، يخرج بهجت الأنصاري برفقة المحامي "مصطفى حشيش" من مكتب الضابط.


يذهب عمر "خالد شباط" بعد مشاجرته مع جميلة بسبب جدهم لمقابلة مي "كنزي" التي تقنعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب"في أعمال "الديب ويب".
يظهر بهجت و هو نائم على كنبة في غرفة مكتب بالقسم و هو يتعجب على الحال الذي وصل له و يشتكي حالة و هو يتخيل حديثة مع زوجته الراحلة ثريا.
يشتكي عرفان حزنة على بهجت لعلية و يتذكر كل المواقف التي سانده بهجت فيها.


يجلس تيتا مع صديقة بودا "مراد فكري" و شطة لمناقشة مستقبلهم الفني دون جدوى، يخبر جاكسون "معتز الزعيم" تيتا ان فلة أصبحت مشهورة على التيكتوك.
يتم ترحيل بهجت و نعناعة في سيارة الشرطة، يقرر عرفان الوصول لمايكل من أجل الإفراج عن بهجت، يتشاجر تيتا"عنبة" مع فلة "هنادي مهنا" و يطلب منها عدم الظهور على التيكتوك و ترفض فلة، فينهرها تيتا و توبخه.


يذهب حنفي "محسن منصور" لعملة حيث أطفال الشوارع و يعطيهم تعليمات في كيفية بيع البضاعة في الشارع.
ينجح عرفان في الوصول لمايكل و يذهب به لقسم الشرطة.


يعرض  مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخرانى يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15  حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.


مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بظهور "بهجت" وهو يحادث جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويطلب منهم أن يتفاعلوا معه، وحرص على أن يناقش معهم قضية التحرش.

أثناء حديث بهجت سمع أحد أحفاده يحادث فتاة فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما أعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع مايقدمه لجمهور.

وعلى جانب أخر يحاول بهجت ان يدبر 60 ألف مصاريف أحفاده، وطلب من نعنانة " جومانا مراد" أموال، ومن اصدقاء أخرين لكن لم يكملهم، وتنتهى الحلقة بالشرطة تسأل عنه

انتهاء تصوير عتبات البهجة

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

ابطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ترجمة مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة

كانت شركة العدل الجروب، قد أعلنت عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع، دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصارى (يحيى الفخرانى) وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذى تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهيرًا، ويقابل شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادرًا على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج بهجت مرة أخرى

أبطال مسلسل الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الصم وضعاف السمع

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