عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: أعترف بالزواج العرفي وأعتبره «فترة خطوبة»

فيفى عبده
فيفى عبده

أكدت النجمة فيفي عبده، رفضها فكرة الزوجة الثانية وأن تكون زوجة ثانية وفي حالة معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها؛ لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة ولا مشاكلها، قائلة: "ما أقدرش أكون زوج تانية، ولو هو متجوز؛ أنا ما أشوفهاش ولا أعرفها، ولا عايزة أعرف حاجة".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها؛ تطالبه بعدم نقل أي تفاصيل مشاكل لها، متابعة: "أنا مش بدور على الراجل، ولكن هو اللي بيدور عليا، وما تسمعنيش أي مشكلة لحد، ولا عايزة أعرف غير إنك راجلي وجوزي".

الزواج العرفي

أكدت فيفي عبده، اعترافها بالزواج العرفي واعتبارها لهذه الفترة، كأنها فترة خطوبة، قائلة: "أعترف بالجواز العرفي؛ لأني ما أخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني، وأعتبرها فترة خطوبة، وبعدين أكتب كتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين، وحظي كان كويس".

أسما إبراهيم الزواج العرفي الزوجة الثانية النجمة فيفي عبده القاهرة والناس فيفي عبدة فيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

ترشيحاتنا

ردًا على تصريحات بوتين.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام السلاح النووي

فيفي عبده: «كل الرجالة بتخون زوجاتها.. والست لما تعرف لازم تطنش»

سرايا القدس تستهدف معسكر الطيبة العسكري للاحتلال بوابل كثيف من الرصاص

بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الرابعة من شهر رمضان بالحرمين

رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

تخنت أوي .. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الجلاش بالكاستر على قد الأيد

شائعات بشأن اتجاه سامسونج لتغيير تصميم ساعتها الذكية.. ماذا تخبئ لمتابعيها؟

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ