فيفي عبده: أعترف بالزواج العرفي وأعتبره «فترة خطوبة»

أكدت النجمة فيفي عبده، رفضها فكرة الزوجة الثانية وأن تكون زوجة ثانية وفي حالة معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها؛ لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة ولا مشاكلها، قائلة: "ما أقدرش أكون زوج تانية، ولو هو متجوز؛ أنا ما أشوفهاش ولا أعرفها، ولا عايزة أعرف حاجة".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها؛ تطالبه بعدم نقل أي تفاصيل مشاكل لها، متابعة: "أنا مش بدور على الراجل، ولكن هو اللي بيدور عليا، وما تسمعنيش أي مشكلة لحد، ولا عايزة أعرف غير إنك راجلي وجوزي".

الزواج العرفي

أكدت فيفي عبده، اعترافها بالزواج العرفي واعتبارها لهذه الفترة، كأنها فترة خطوبة، قائلة: "أعترف بالجواز العرفي؛ لأني ما أخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني، وأعتبرها فترة خطوبة، وبعدين أكتب كتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين، وحظي كان كويس".