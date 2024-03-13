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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تحتمس الثالث.. أسس إمبراطورية في التاريخ وكتب عن الفضائيين| خبير أثري يوضح

صدى البلد

يصادف ذكرى وفاة تحتمس الثالث، سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر، ويُعَدُّ أحد أعظم حكام مصر وأقوى الأباطرة في التاريخ، قام بتأسيس إمبراطورية مصرية حديثة في تلك الحقبة الزمنية، واستمرت تلك الإمبراطورية حتى نحو عام 1070 قبل الميلاد، عندما حكم رمسيس الحادي عشر.

 

نابليون مصر القديمة 

قال مجدي شاكر كبير الأثريين يطلقون عليه فى الغرب: نابليون مصر القديمة، وهذا استخفاف بالعقول، فقد مات نابليون مهزومًا تحت رحمة الإنجليز مسجونًا فى جزيرة سانت هيلانة، بينما هو  أول من أسس إمبراطورية على سطح الكرة الأرضية، طولها ٣٢٠٠ كيلومتر، امتدت من إثيوبيا جنوبًا إلى الفرات شمالًا، كما امتدت إلى برقة غربًا.

استعان  اللورد اللنبى فى الحرب العالمية الأولى بعد نصيحة لورانس العرب بأن يقرأ خطته العسكرية فى مجدو - عرونا، كما استعان  فيلد مارشال مونتجمرى فى الحرب العالمية الثانية بحمل السفن مفككة على اليابسة، وإعادة تركيبها عند إنزالها للبحر.

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حكم تحتمس الثالث


استطرد مجدي شاكر حكم مصر بعد الملكة  حتشبسوت الملكة عمته وحماته، لأنه تزوج ابنتها حتشبسوت الصغرى، اغتصبت حتشبسوت المُلك منه لأنه كان صغيرًا بحجة أنها ابنة آمون، وصدقها الناس.


خاض معركة مجدو «القرن ١٥ ق.م» وهزم لأمراء كنعان تحت قيادة أمير قادش، لم  أبقهم على ممالكهم بعد أن أقسموا بالولاء والطاعة لحكم مصر، كما أخذ أولادهم حتى يمصرهم ويشبعهم بهوى مصر، وحين يموت الآباء يرسل الأبناء ليحكموا بعد آبائهم.


كان يحترم عقائد الآخرين، وكان الآسيويون فى مصر يعبدون آلهتهم الآسيوية بكل حرية.
أخبره الكهنة فى السنة ٢٢ من حكمه أن سماء البلاد امتلأت بأجسام دائرية فضية لامعة، أمر بتسجيل هذه الظاهرة فى بردية محفوظة الآن فى الفاتيكان، يعتقد البعض أنها كانت أطباقًا طائرة، وسجلها إريك فون دانكشتن فى كتابه «عجلات الآلهة» 

تحتمس الثالث

حروبه وحملاته العسكرية


أضاف كبير الأثريين خاض تحتمس الثالث ست عشرة حملة عسكرية لم يهزم فى واحدة منها، كانت كل حملة تحرص على أن يكون معها رجال الدين مع مترجمين لأهالى الممالك الأخرى، كما كان أول من أمر بتسجيل عدد القتلى والجرحى فى كل معركة، فقد سجلنا خسائرنا فى مجدو ٤٠٠٠ قتيل و١٠٠٠ جريح، بينما خسائر الأعداء ٨٣٠٠ قتيل و٣٤٠٠ أسير، كما كان لديه ما تسمونه الآن «المراسل الحربى» لوصف وتسجيل سير المعارك.
كانت مدة حكمه ٥٤ سنة قضي آخر ١٢ سنة من حكمه فى سلام، باستثناء حملة تأديبية فى الجنوب، كانت فترة السلم للجنود والضباط.. التفرغ للتدريبات العسكرية، أما الشؤون المالية والدينية والمعمارية فهى مقصورة على المدنيين.

تحتمس الثالث

التعلم من الدول الأخرى

أمر بالتعلم واستحضار كل ما هو جميل ومفيد لمصر، فمثلًا أخذ عن سوريا تربية الدجاج وزراعة الرمان، قال عنى وزيره رخ مى رع: كان يرى كل شىء ويتعلم من أى شىء.
ورحل للعالم الآخر سنة ١٤٣٦ ق.م، ترك إمبراطورية لها كلمة مسموعة النفير وله مقبرة هامة فى وادى الملوك فى البر الغربى فى الأقصر.

تحتمس الثالث الحرب العالمية الثانية الملكة حتشبسوت المراسل الحربي امبراطورية مصرية

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