يوسف زيدان: كل يوم في حياتي بداية ومفيش حاجة تغيرت

التقت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، الكاتب والفيلسوف المصري يوسف زيدان.

وأكد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن كل يوم في حياتي بداية ومفيش حاجة أتغيرت.

وأضاف الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن هناك كثيرًا من الأشخاص الذي كان لهم التأثير السلبي على حياته، موضحًا أنه لن ينسى هذه الشخصيات التي أثرت فيه.

وتابع الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن :"ناس كتير أثرت عليا سلبًا ومنهم عاطف العراقي، والحياة تعتبر مسرحًا لدرجة التطابق، وأحيانًا كثيرة تكون هزلية ولأخرى تراجيدية وكوميدية".



