أجواء روحانية في رابع ليلة من شهر رمضان بالجامع الأزهر| فيديو وصور

أدى المسلمون من شتى بقاع الأرض صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من شهر رمضان، من رحاب الجامع الأزهر، والذي يحرص الطلاب الوافدين على تقدم الصفوف في ظل عناية الأزهر الشريف بهم.

أجواء روحانية في رابع ليلة من شهر رمضان بالجامع الأزهر

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمود الهواري، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

وأقيمت صلاة العشاء من سورة آل عمران برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي آل عمران برواية قنبل عن الإمام ابن كثير المكي، ورواية خلف عن حمزة الكوفي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ سليم عبد الحميد، معلم القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الخميس الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر.

وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وينقل المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح بالجامع الأزهر