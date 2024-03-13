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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة الأوقاف توافق على فرش مسجد الفرج شرقي الإسكندرية

طلب فرش مسجد الفرج
طلب فرش مسجد الفرج

 

وافقت وزارة الأوقاف على الطلب المقدم من النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، لفرش مسجد الفرج بشارع النبوي المهندس بالمندرة قبلي التابعة لحي المنتزه ثان بالإسكندرية، وهو أحد أكبر المساجد شرقي المدينة.

ووجه النائب إيهاب أبوكليلة التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف على استجابته السريعة لطلب فرش مسجد الفرج، مؤكداً على أهمية التعاون الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الهدف الأهم وهو خدمة المواطنين.

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وأكدت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته إلى النائب إيهاب أبوكليلة أن الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف قد تلقت الطلب المزكى من النائب بشأن فرش المسجد وتمت الموافقة عليه بعد دراسته.

وأشارت الوزارة في الخطاب أنها لا تدخر جهداً في تلبية طلبات النائب إيهاب أبوكليلة فيما يعود بالنفع على المواطنين وإعمار بيوت الله ؛ و بناءً عليه سيتم فرش المسجد المذكور.

الاسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة أوقاف الإسكندرية النائب إيهاب أبوكليلة دكتور محمد مختار جمعة عضو مجلس الشيوخ

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